ضبط مواطن روج 10 آلاف قرص إمفيتامين بمنطقة مكة

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مساء أمس الجمعة، أنه تم القبض على مواطن قام بترويج (10000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة بمنطقة مكة.
وقالت مكافحة المخدرات، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: إنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
ونشرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، صورًا وثقت من خلالها كميات الإمفيتامين التي تم ضبطها.
وفي وقت سابق، حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، من أضرار مخدر الشبو، مشيرة إلى مفعوله القوي والسريع على الجهاز العصبي المركزي.
وقالت مكافحة المخدرات، في تغريدة عبر “تويتر”: إن مخدر الشبو أو (الكريستال ميث) له مفعول قوي وسريع على الجهاز العصبي المركزي (العقل).
وأضافت: “تعتبر هذه المادة قوية وسريعة في تأثيرها وظهور أعراض متعاطيها مثل: هلوسة سمعية وبصرية قوية تجعله أقرب إلى الذهول والانفصال عن الواقع”.
ومن أضرار مخدر الشبو ما يلي:
– تدمير خلايا المخ وجهاز المناعة.
– عدم القدرة على إصدار الأحكام.
– السكتة القلبية.
– ظهور الشيخوخة المبكرة وتساقط الأسنان.
– السلوك العدواني والميل إلى الانتحار.
– الهلاوس السمعية.
Source almowaten
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