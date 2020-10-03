مليشيا الحوثي تغلق 428 مدرسة بالجوف وتمنع طلابها من الدراسة

السبت 3 أكتوبر 2020

منعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، طلاب محافظة الجوف من بدء عامهم الدراسي الجديد والالتحاق بمدارسهم، على الرغم من بدء الدراسة في جميع المحافظات اليمنية في سبتمبر الماضي.



وقال مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجوف، إن ميليشيا الحوثي أغلقت 428 مدرسة في الجوف، وهو ما أدى إلى حرمان 52 ألف طالب وطالبة من الدراسة.

Advertisements

وأكد المكتب، في بيان له، أن الميليشيا الحوثية تسببت بتهجير الكثير من الكوادر التربوية بفعل التضييق والملاحقة، لافتا إلى أن الجماعة قامت أيضا "بنهب المكتب والمنشآت التعليمية، وحوَّلتها إلى ثكنات عسكرية، ومنعت المعلمين من أداء رسالتهم السامية، واستقطعت رواتبهم، وخصمت 35 % من رواتبهم المصروفة من قبل الحكومة الشرعية".

ودعا بيان المكتب، المنظمات الدولية والمحلية لإدانة هذه الممارسات، والضغط على الميليشيا لإيقاف انتهاكاتها بحق التعليم، وإيقاف أنشطتها التي تغذي النعرات الطائفية وتغرس الأفكار المتطرفة في عقول الشباب.