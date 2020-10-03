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الحوثيون يتراجعون عن توقيع اتفاق صيانة صافر

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الحوثيون يتراجعون عن توقيع اتفاق صيانة صافر

السبت 3 أكتوبر 2020

أفشلت مليشيا الحوثي، التوقيع على اتفاق صيانة عاجلة للناقلة النفطية صافر، الراسية قبالة سواحل الحديدة، بحمولة أكثر من مليون و100 ألف برميل من النفط الخام.

 

وقال مصدر اعلامي إن مليشيا الحوثي تهربت من التوقيع على الاتفاق الذي كان مقررا له الجمعة، بدعوى أن الجانب الأممي لم يستوعب ملاحظاتهم.

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وأضاف المصدر أنه كان المرتقب التوقيع على الاتفاق الإطاري لإجراءات صيانة الخزان العائم، خلال اجتماع افتراضي بين فريق من المليشيا الحوثية من جهة ومكتب المبعوث الأممي، وفريق المنظمة الدولية لخدمات المشاريع من جهة أخرى.

 

وأوضح أن تحفظات الحوثيين بشأن وثيقة الاتفاق، أرجأت التوقيع إلى الثلاثاء المقبل في حالة تجاوز العراقيل الحوثية الجديدة.

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