بالفيديو.. فتاة تسير في شوارع جدة بملابس فاضحة ومطالبات بمحاسبتها

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الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):آثار مقطع فيديو متداول، لفتاة ترتدي ملابس جريئة وتسير في شوارع جدة، استياءًا وغضبًا شديدين بين النشطاء.
ونشرت الفتاة الفيديو عبر "سناب شات"، وهي داخل سياراتها وترتدي حمالة صدر تظهر جسدها، ما عرّضها إلى انتقادات وهجوم حاد.
ولم يتسن التأكد من هوية الفتاة، إلا أن عدد من النشطاء أكدوا أنها من جنسية أجنبية.
ودشن عدد من النشطاء وسمًا بعنوان "متعرية جدة" ، مطالبين بمحاسبتها لعدم مراعاتها الأنظمة والقوانين حتى لو كانت أجنبية.
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