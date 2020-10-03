تطبيق صور جوجل يحصل على محرر جديد يعتمد على التعلّم الآلي

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بالأمس، كان هناك مؤتمر قصير لجوجل، أعلنت فيه عن هواتفها الجديدة محاذاة ببعض المميزات الجديدة لبعض من خدماتها الرائدة، فقد أعلنت أن تطبيق مسجل الصوت في هواتفها بيكسل أصبح يدعم تحرير الصوت بشكل فريد من نوعه، ولتُعلن أيضًا عن توفّر محرر صور جديد لتطبيقها صور جوجل في أندرويد، يعتمد تمامًا على التعلم الذكي.

وأوّل شيء ستُلاحظه في هذا الإصدار، هو اختفاء شريط الأقسام المستند إلى الرموز في الجزء السفلي، مما أفسح المجال لمجموعة من خيارات التحرير المستندة إلى النص التي تحاكي معظم الوظائف القديمة.

كما ولا يزال بالإمكان الوصول إلى أدوات الاقتصاص والفلاتر والتعديلات، ولكن مع ترتيب مختلف، حيث بدلاً من القائمة الرأسية لخيارات التعريض والتباين وما إلى ذلك، ستجد الآن مجموعة خيارات للتمرير الأفقي مع شريط تمرير قابل للتعديل بشكل أكثر دقة لكل منها، وهذا يجعل من التعديلات أكثر دقة.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى محرر صور جوجل قسمًا جديدًا مستوحى من نصائح التحرير التي تمنحك إياها الخدمة، وهي تتألف من توصيات قائمة على الصور، وميزة تحسين أكثر عمومية، ربما تحل محل الوظيفة “التلقائية” القديمة، على أن تعتمد هذه التحسينات على التعلّم الآلي.

ولحملة هواتف بكسل فقط، هناك ميزة Portrait Light التي تعتمد أيضًا على التعلم الآلي، على أن تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في الإضاءة في الصور الشخصية، مما يتيح لهم اختيار موضع مصدر الضوء، فضلًا عن تغيير سطوع وتعريض كائن في الصورة، ويمكن أيضًا تطبيق Portrait Lights على الصور العادية التي لم يتم التقاطها في الوضع الرأسي.

أخيرًا، يتم إطلاق جميع هذه الميزات لجميع مستخدمي أندرويد تدريجيًا، ما عدا الميزة الأخيرة ستكون كما أشرنا حصريًا لحملة هواتف بكسل، وفي حالة عدم وصولها لك، انت

ولحملة هواتف بكسل فقط، هناك ميزة Portrait Light التي تعتمد أيضًا على التعلم الآلي، على أن تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في الإضاءة في الصور الشخصية، مما يتيح لهم اختيار موضع مصدر الضوء، فضلًا عن تغيير سطوع وتعريض كائن في الصورة، ويمكن أيضًا تطبيق Portrait Lights على الصور العادية التي لم يتم التقاطها في الوضع الرأسي.

أخيرًا، يتم إطلاق جميع هذه الميزات لجميع مستخدمي أندرويد تدريجيًا، ما عدا الميزة الأخيرة ستكون كما أشرنا حصريًا لحملة هواتف بكسل، وفي حالة عدم وصولها لك، انتظر أيام قليلة فسوف تصلك.

Source tech-wd

