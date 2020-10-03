تمديد صلاحية فحص “PCR” للقادمين إلى المملكة إلى 72 ساعة بدلاً من 48

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صدر أمر سامٍ بتمديد فترة تقديم وثيقة رسمية من جهة معتمدة لفحص “PCR” تثبت خلو المسافرين القادمين إلى المملكة، إلى 72 ساعة، بدلًا من 48 ساعة.
وينطبق القرار على جميع القادمين إلى المملكة من غير السعوديين، باستثناء الأطفال دون 8 سنوات، حيث تتم مراعاة أنظمة دولة القدوم في فحصهم.
بدورها، أبلغت الهيئة العامة للطيران المدني، كافة الجهات الحكومية وشركات الطيران الوطنية والأجنبية وشركات المناولة الأرضية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالأمر، بناءً على التوجيه الوارد من وكيل وزارة الصحة للصحة العامة.
وأحاطت بعض شركات الطيران العاملة في المملكة عملاءها بفحوى تعميم هيئة الطيران المدني بهذا الخصوص.
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