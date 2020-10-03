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يعتبر الناموس من الحشرات المزعجة، لذا دائمًا يبحث الكثيرون عن افضل حل لطرد الناموس والتخلص منه بسرعة، حيث أنه يصدر أصوات من الممكن أن تسبب الأرق ولا يستطيع الإنسان النوم بالإضافة إلى أن لدغته صعبة وتسبب الحكة.

افضل حل لطرد الناموس بالطرق الطبيعية

من الممكن أن يتم التخلص من الناموس نهائيًا عن طريق اتباع الطرق التالية:

التخلص من الناموس باستخدام زيت القرفة

زيت القرفة يعتبر من ضمن الأشياء التي تساعد في التخلص من الناموس والقضاء عليه بسرعة، ومن الممكن أن نقول أنهافضل حل لطرد الناموس وذلك عن طريق خلط 13 نقطة من زيت القرنفل الأصلي مع 113 ملليلتر من الماء.

ثم يتم وضع هذا الخليط في علبة بخاخ ونقوم برش كمية صغيرة منه على المناطق التي تكون مكشوفة من الجسم وعلى الملابس أيضًا وكل مكان في الغرفة أو في المنزل وبذلك لن يستطيع الناموس الاقتراب من هذه الأماكن أبدًا.

ولكن لابد أن يتم الحرص ألا يتم تطبيق زيت القرفة بمفرده على الجلد لأنه من الممكن أن يؤدى إلى تهيج الجلد.

التخلص من الناموس باستخدام الثوم

رائحة الثوم تعتبر من الروائح النفاذة التي تساعد على طرد الناموس والحشرات الأخرى، ويتم ذلك عن طريق فرم الثوم بطريقة جيدة.

ثم نقوم بغليه مع كمية قليلة من الماء ونقوم بوضع الخليط في علبة رذاذ ونقوم برش كل الغرفة وبذلك سوف يختفي الناموس بعد عملية الرش بحوالي دقيقتين بطريقة نهائيًا.

التخلص من الناموس عن طريق الثلج الجاف

الثلج الجاف يقوم بإصدار غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يقوم بجذب الناموس له ولهذا قم بوضع كمية من الثلج الجاف في إناء يكون له غطاء، وبعد أن يقترب الناموس من الثلج قم بسرعة بإغلاق الإناء.

كما أن هذه الطريقة تعد من الطرق التي تكون بحاجة إلى وقت طويل كي يتجمع الناموس كل.

نبتة السترونيلا للتخلص من الناموس بشكل نهائي

تعتبر نبتة السترونيلا من النباتات التي تنتمي لفصيلة نبات المسك، كما أن رائحتها قوية ونفاثه يكرها الحشرات والناموس كثيرًا وهذا يعد السبب الأساسي وراء استخدامها في طرد الحشرات.

ويتم ذلك عن طريق زراعتها في قوارير، ثم يتم وضعها حول المنزل.

التخلص من الناموس باستخدام نبات إكليل الجبل

بعد أن تعرفنا على افضل حل لطرد الناموس باستخدام زيت القرفة من خلال موقع المواطن فيجب أيضًا أن نتعرف على كيفية التخلص من الناموس باستخدام نبات إكليل الجبل حيث أن نبات إكليل الجبل أو الروز ماري يتم استخدامه في عملية الطهي.

كما يستخدم أيضًا في صناعة العطور بسبب رائحته المميزة والقوية، ومن الممكن أيضًا أن يتم استخدامه في طرد الناموس والقضاء عليه.

وهذا عن طريق زراعة أغصان إكليل الجبل التي تكون مكتملة النمو لأن زراعة أشتال هذا النبات تحتاج إلى وقت طويل كي تنمو وسوف يحتاج نبات إكليل الجبل إلى مكان به تربة جافة لكي ينمو بسرعة.

النعناع البري لطرد الناموس نهائيًا

من الممكن أن نستفيد من النعناع البري كنبات من نباتات الزينة فهو يعطي للمكان منظر جذاب وجميل، كما أنه يعد من النباتات الفعالة في عملية طرد الناموس فرائحته قوية للغاية.

كما أن له قدرة كبيرة على طرد الناموس بفعالية تصل إلى حوالي 10 مرات أو أكثر من أي نبات آخر وهذا يعد السبب الأساسي في جعل النعناع البري من أهم المكونات التي يتم إدخالها في صناعة المبيدات الحشرية.

ومن الممكن أن يتم الاستعانة به في التخلص من الناموس بسهولة بأن يتم زراعته في حدائق المنزل.

طرق أخرى للقضاء على الناموس

بعد أن تعرفنا على افضل حل لطرد الناموس فيجب أيضًا أن نتعرف على طرق أخرى للقضاء على الناموس حيث توجد الكثير من الطرق التي يتم من خلالا القضاء على الناموس، ومن ضمن هذه الطرق ما يلي

أن يتم التخلص من الأشياء التي تعمل على جذب الناموس حيث يوجد العديد من الأمور التي تسبب في انتشار الناموس في المنزل مثل الأحواض وبرك المياه والمياه الراكدة.

فالماء تعمل على زيادة تكاثر الناموس وانتشاره في المكان بصورة كبيرة لأن المياه الملوثة ينبعث منها رائحة تكون فاسدة وهذه الرائحة يحبها الناموس جدًا.

ولكن المياه النقية التي يوجد بها كلور لا تجذب الناموس إطلاقًا ولهذا يجب التخلص من أي مياه ملوثة في المكان حتى يتم تجنب تكاثر الناموس.

طرد الناموس باستخدام مضرب الناموس الكهربائي

يوجد في الأسواق مضرب خاص بالناموس يساعد على طرد الناموس وهذا المضرب يعمل من خلال الشحن الكهربائي ويستخدم في ضرب الناموس حيث أن الناموس عندما يضرب بالصاعق الكهربائي يموت بشكل مباشر.

وكلما كانت ضربته قوية كلما مات بسرعة وعندما ينتهي شحن المضرب يجب أن يتم وضعه في الشاحن مرة أخرى حتى يتم استخدامه ثانية.

الشركات المتخصصة في عملية طرد الناموس

إذا كنت تعاني من الناموس بشكل كبير ومبالغ فيه وقد قمت باتباع كل هذه الطرق السابقة ولم تجد أي فائدة أو نافع فمن الممكن أن تقوم بطلب المساعدة من قبل الشركات المتخصصة في عملية طرد الناموس وقتله فهي تعد افضل حل لطرد الناموس والتي تساعد على إبادة كل الحشرات.

فهي لا تقتصر على الناموس فقط فهي تقوم بفحص الشبابيك ومخارج المنزل ومداخله بشكل كامل وفحص المزاريب لكي يتم التأكد من أن المكان خالي تمامًا من الناموس وبالتالي تقضي على الناموس بشكل نهائي.



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