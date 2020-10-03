

القاهرة 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في تصريح له اليوم بخروج 288 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 97143 حالة حتى اليوم.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 103466 حالة من ضمنهم 97143 حالة تم شفاؤها، و5956 حالة وفاة.

// انتهى //

03:16ت م

0182



القاهرة 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 10 حالات جديدة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في تصريح له اليوم بخروج 288 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 97143 حالة حتى اليوم.وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 103466 حالة من ضمنهم 97143 حالة تم شفاؤها، و5956 حالة وفاة.// انتهى //03:16ت م0182

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.