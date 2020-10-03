شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقتحم إحدى قرى ذمار وتختطف 5 مواطنين والان مع التفاصيل

مليشيا الحوثي تقتحم إحدى قرى ذمار وتختطف 5 مواطنين السبت 3 أكتوبر 2020 شنت مليشيات الانقلاب الحوثية حملة مداهمة واعتقالات واسعة، في إحدى قرى محافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية ان المليشيات الحوثية، اختطفت خمسة مواطنين، خلال مداهمة منازل المواطنين، فيقرية ذي صبل، التابعة لمديرية المنار آنس. Advertisements وأضاف المصدر ان المليشيا اقتحمت القرية واختطفت خمسة أشخاص واقتادت المختطفين إلى سجون مجهولة تابعة لها في المحافظة. الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي المتمردة كانت قد اقتحمت القرية ذاتها مرتين في وقت سابق، واختطفت العديد من المواطنين.

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