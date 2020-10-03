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سجّلت هولندا 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتفصيلاً، ذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان أنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 127922 حالةً.
وأضاف أنه سجّل تسع حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6428 وفاة.فيروس كورونا الجديد
هولندا تسجّل 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-03
سجّلت هولندا 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتفصيلاً، ذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان أنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 127922 حالةً.
وأضاف أنه سجّل تسع حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6428 وفاة.
03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
12:11 AM
ارتفع إجمالي المصابين إلى 127922 حالةً والوفيات 6428 شخصاً
سجّلت هولندا 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتفصيلاً، ذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان أنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 127922 حالةً.
وأضاف أنه سجّل تسع حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6428 وفاة.
، هولندا تسجّل 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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