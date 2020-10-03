محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع إجمالي الإصابات إلى 13650 بينهم 4934 متعافيًا سجَّلت المملكة الأردنية 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 13650 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم الجمعة أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 4934 حالة، فيما سجلت 10 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 79 حالة.فيروس كورونا الجديد الأردن تسجل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-03 سجَّلت المملكة الأردنية 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 13650 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم الجمعة أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 4934 حالة، فيما سجلت 10 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 79 حالة. Advertisements 03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442 12:11 AM ارتفع إجمالي الإصابات إلى 13650 بينهم 4934 متعافيًا ارتفع إجمالي الإصابات إلى 13650 بينهم 4934 متعافيًا سجَّلت المملكة الأردنية 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 13650 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم الجمعة أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 4934 حالة، فيما سجلت 10 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 79 حالة. ، الأردن تسجل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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