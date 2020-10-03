شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل»: بدء التطبيق غدا والان نبدء بالتفاصيل
وبيّنت أن التصرفات العقارية تشمل البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.
وأشارت الهيئة إلى زيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمّله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمّل على ضريبة التصرفات العقارية. وأوضحت الهيئة أن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك «بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية».
وأكدت أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عددًا من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية «الأب والأم وإن علوا - الأبناء ذكورًا وإناثًا وإن نزلوا»، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري «أهلي» أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.
وأوضحت الهيئة استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
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