شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أجهزة «PCR» لصحة اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وتوزع المساعدات في محافظات: مأرب، والمهرة، وشبوة، وسقطرى، ومنفذ الوديعة، بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس الوباء بين أفراد الشعب اليمني. وثمن وزير الصحة والسكان اليمني د.ناصر باعوم، الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للقطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة ستساهم في التصدي لانتشار الفيروس.
وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة مأرب عبدالرحمن الصيعري، أن الأجهزة والمستلزمات والمحاليل الطبية ستعزز عمل الكادر الصحي باليمن للتصدي للجائحة، مشيراً إلى أن هناك مزيدًا من الدفعات والمساعدات ستصل خلال الفترة المقبلة.
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