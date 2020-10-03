شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين.. «قطان» يشارك في حفل توقيع اتفاق «جوبا» للسلام والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يشارك وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، والمقرر إقامته بمدينة جوبا بجنوب السودان اليوم. يذكر أن قطان سيبدأ بعدها مباشرة بزيارات رسمية لكل من تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وبوركينافاسو، يلتقي خلالها برؤساء تلك الدول ووزراء خارجيتها وكبار المسؤولين، وذلك في إطار تطوير وتعزيز علاقات المملكة الثنائية معها.

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