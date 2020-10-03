شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. وسام «المؤسس» لـ14 متبرعا ومتبرعة بالأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 14 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية.

والمتبرعون هم : ابراهيم سودان الزهراني، فهد سليمان الصريم، موسى جبران سفياني، عارف فهد الحر، محمد ناصر النقيدان، صالح محمد العنزي، مساعد محمد القحطاني، وزير صالح الثقفي، حماد موسى ملحان، حامد معيوف العنزي، دلال أحمد سعدي، محمد هذلول العنزي، رائد عبدالرحمن الزهراني، حسين مكي المحروس. كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على منح 13 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة وهم: الوكيل رقيب جنيد علي عاتي، خالد محمد فقيه، الرئيس الرقباء ظافر علي الشهري، أسامة عبدالله الشنيفي، العقيد ركن ناصر طالب السعدون، العميد الركن سعد محمد الرويتع، عبدالرحمن عبدالعزيز التميمي، مشعل عطيوي السناني، الرئيس الرقباء عبدالعزيز عبدالله الماضي، منور عايش العنزي، الرائد عبدالله حسين ال رشيد، هادي عماش عسيري، عصام عبدالله الغامدي.

كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 213 مواطناً نظير تبرع كل واحدٍ منهم بدمه عشر مرات.