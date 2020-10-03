شكرا لقرائتكم خبر عن أداء «الخارجية» على طاولة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440-1441هـ، وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الوزارة في قيامها بالمهام المناطة بها وأدائها.
وطرح أعضاء المجلس خلال الاجتماع عدداً من الملاحظات وأبرز الحلول التي يمكن من خلالها دعم جهود الوزارة في تجاوز تلك الصعوبات ويحقق سعيها نحو تحسين وتجويد الأداء. وانتهت اللجنة بعد مناقشة التقرير إلى عدد من التوصيات على تقرير أداء الوزارة تمهيداً لرفعه للمجلس لعرضه تحت القبة للمناقشة والتصويت.
يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى تعد واحدة من بين اللجان المتخصصة في المجلس، وتختص بمناقشة التقرير السنوي لأداء وزارة الخارجية ودراسة ومناقشة مذكرات التفاهم ذات الاختصاص الخارجي للمصادقة عليها، تجسيدًا للدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به مجلس الشورى.
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