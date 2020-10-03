شكرا لقرائتكم خبر عن 95.4 % نسبة التعافي من «كورونا» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 481 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 335.578 حالة، من بينها 10.407 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 970 حالة حرجة، كما تم تسجيل 602 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 320.348 حالة.

وأوضحت «الصحة» أن الحالات المسجلة وعددها 481 حالة منها 42 % إناثًا، 58 % ذكورًا، كما بلغت نسبة الأطفال 12 %، والبالغين 84 %، وكبار السن 4 %، فيما بلغ عدد الوفيات 4823 حالة، وذلك بإضافة 29 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء 51.632 فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيّأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها «الصحة» لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.