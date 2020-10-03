شكرا لقرائتكم خبر عن 108 آلاف تصريح عمرة في 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة الحج والعمرة عن صدور 108.041 تصريحا لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق «اعتمرنا» 27 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2020م.

وبلغت أعداد التصاريح الصادرة للمواطنين 42.873 تصريحًا، أما التصاريح الصادرة للمقيمين فوصلت إلى 65.128 تصريحًا.

وسجل تطبيق «اعتمرنا» في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309.686 مواطنًا ومقيمًا، منهم 224.929 مسجلا أساسيا و84.757 مرافقا.

وكانت نسبة المعتمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 51 - 60 عامًا هي النسبة الأقل حيث وصلت إلى 8 % من إجمالي المسجلين، تليها فئة المعتمرين من 41 - 50 عامًا بنسبة 14 %، ثم المعتمرون من 20 - 30 عامًا بنسبة 17 %، تليها الفئة العمرية 31 - 40 عامًا بنسبة 26 %، في حين كانت النسبة الأكبر من المعتمرين ممن هم أكبر من 60 عامًا لتصل إلى 35 %.