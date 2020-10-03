شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 36 مخالفة صحية.. وتعقيم 768 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت أمانة المنطقة الشرقية 36 مخالفة، يوم أمس الأول، في 553 جولة رقابية نفذتها الأمانة، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، شملت 28 منها لعدم التقيّد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد «كوفيد - 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفي تكدس في مساكن العمالة.

ورفعت الفرق الميدانية 7707 أطنان من النفايات، وأزالت 3998 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9404 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

في حين تمّ غسل وتطهير وتعقيم 768 موقعًا، بمشاركة 480 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 155353 لترًا من كمية المعقمات والمطهّرات.

وأهابت الأمانة بالجميع التعاون معها، وذلك بالإبلاغ عن كافة الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالخدمات البلدية، ومخالفة الإجراءات الوقائية والبروتوكولات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال مركز 940 ليتم مباشرتها ومعالجتها.