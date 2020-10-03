شكرا لقرائتكم خبر عن نقل شجرتي «سدر» معمرتين بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

نقلت إدارة الحدائق والتجميل، التابعة لبلدية محافظة الخُبر، شجرتَي سدر معمّرتين بحي الثقبة، يوم أمس الأول، وفق الإجراءات التي تنظّم هذه العملية لزراعتهما ونموهما بموقعهما الجديد.

وزرعت البلدية الشجرتين، بمنتزه ميادين إسكان الخبر، تنفيذًا لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، الذي كان قد وجّه بالمحافظة عليهما، ونقلهما لموقع آخر.

وأوضح رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي أن توجيه أمين الشرقية بنقل هاتين الشجرتَين جاء للمحافظة على البيئة والأشجار المعمّرة، مبينًا أن عمر الشجرتين يقارب الـ40 سنة، وتم نقلهما إلى ميادين إسكان الخبر نتيجة رغبة مالك الأرض المزروعة بها في البناء والتعمير، وهو ما يستلزم نقلهما لموقع آخر؛ للمحافظة عليهما.

وأشار الزايدي إلى توجيه إدارة الحدائق والتجميل في بلدية الخبر، بنقلهما حسب الإجراءات والطرق التي تنظم عملية النقل، مؤكدًا حرص بلدية الخُبر على زيادة الرقعة الخضراء، بالتزامن مع المحافظة على ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على الأشجار الملائمة للبيئة، ومن بينها أشجار السدر.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على إكثارها، من خلال اعتمادها للزراعة في الشوارع، باعتبارها وسيلة جيدة لتنقية الهواء، وتجميل الخُبر.