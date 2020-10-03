شكرا لقرائتكم خبر عن 828 بلاغا لـ«940 القطيف» في شهر والان نبدء بالتفاصيل

تلقت إدارة الطوارئ والبلاغات في بلدية محافظة القطيف، عبر مركز البلاغات «940»، خلال شهر سبتمبر الماضي، «828» بلاغًا، بمختلف مدن وبلدات المحافظة، تم التعامل معها ومعالجتها بالتنسيق مع الوكالات والإدارات والبلديات التابعة لبلدية القطيف.

وتوزعت البلاغات على كافة البلديات ومكاتب الخدمات بـ 105 بلاغات لبلدية وسط القطيف، و146 لبلدية تاروت، و134 في صفوى، و100 في بلدية سيهات، و53 في بلدية عنك، و32 في مكتب خدمات العوامية، و18 في مكتب خدمات الجارودية، إضافةً إلى 10 بلاغات في مكتب خدمات أم الحمام.

وأوضحت البلدية أنها عالجت 598 بلاغًا منها، و230 لا تزال تحت الإجراء والمعالجة؛ لارتباطها بجهات خدمية أخرى.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، إن البلاغات المتعلقة بالنظافة العامة وصحة البيئة وتأهيل الطرق والإنارة، حازت على النصيب الأكبر من البلاغات، لافتًا إلى أن النظام يستهدف إتاحة الفرصة للمستفيدين؛ للتواصل إلكترونيًا مع البلدية، دون الحاجة إلى زيارتها حضوريًا لما يتميز به من إمكانية تفاعليه مع المستفيدين وخدمتهم إلكترونيًا، ما يسهم في التيسير على المواطن وتقديم المعلومات الخاصة بملاحظاته دون عناء، الأمر الذي يمثل تعاوناً وتكاملاً بين البلدية والمواطن وهو ما تسعى إليه من كسب رضا المستفيدين كونهم الرقيب الأول في الميدان والعمل على معالجة جميع البلاغات بدقة وسرعة عالية.

ودعا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات فيما يخص الخدمات البلدية، عبر مركز البلاغات 940، أو من خلال حسابات البلدية الرسمية عبر قنوات التواصل الاجتماعي.