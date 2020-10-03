توصية بإنشاء مركز وطني لحماية «المانجروف» من الانقراض

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وأكدت أن المملكة تهتم في رؤيتها 2030 بتعزيز مكانتها السياسية والتنموية والاقتصادية، ووضعت الرؤية البيئة والتنمية المستدامة من الأهداف الرئيسية لها، ونصت على الحفاظ عليها، ويعتبر واجبا دينيا ووطنيا وإنسانيا ومسؤولية أمام الأجيال القادمة.
وأضافت د.التيسان إنه وفقًا لمنظمة «Conservation International»، عندما يتدهور وضع أشجار المانجروف وغيرها من الأنظمة الإيكولوجية الساحلية، أو عندما تعرضها للتدمير، ينبعث منها الكربون الذي كانت تخزنه منذ قرون، وتصبح مصدرًا للغازات الدفيئة.
وتقدر المنظمة أن حوالي مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون، تنبعث سنويًا من الأنظمة الإيكولوجية الساحلية المتدهورة، وهو ما يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية من السيارات والحافلات والطائرات والقوارب في الولايات المتحدة في عام 2017م، ومن هنا يجب تفهم إيكولوجية هذا النبات كمصدر اقتصادي حيوي، وإيجاد سبل للتوصية بالمحافظة عليه وعدم تدهوره في المملكة.
وبينت التيسان أن شجرة المانجروف تقف شامخة تتحدى عوامل الزمن والشيخوخة والتجريف، وتعتبر مرتكزًا لاستدامة الطبيعية الاقتصادية، وذلك لجودة الحياة والتنافسية البيئية.
وأشارت إلى أن الحفاظ على أشجار المانجروف يتطلب وجود إدارة للمعرفة البيئية المستدامة؛ للمحافظة على أشجار المانجروف، وتوفير متطلبات لنجاح إدارة المعرفة البيئية ونقل توطين العلوم والتقنيات التي تساهم في المحافظة على أشجار المانجروف، واستخدام منهجيات وآليات علمية، وبحثية تمكن المملكة من المحافظة على وجود تحسين أنواع وأجيال أشجار المانجروف.
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