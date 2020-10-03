شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 100 حيوان ضد «داء الكلب» والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، إن هذه الحملة أتت لتسليط الضوء على أهمية تلك المناسبات، وتثقيف المجتمع بذلك، وإيمانًا بضرورة جذب انتباه المجتمع بأهمية تلك المناسبة، وكذلك لنشر الوعي والمسؤولية للوقاية من هذا المرض الخطير.
من ناحيته، أفاد مدير إدارة المحاجر بالفرع د. طارق الأنصاري أنه تم خلال هذه الحملة تسليط الضوء على دور المحاجر في عملية تنظيم استيراد وتصدير الحيوانات المنزلية، وعلى أهمية تطعيم الحيوانات ضد مرض داء الكلب؛ كونه الوسيلة الأهم في القضاء على انتقال المرض من الحيوان إلى الإنسان، مشددًا على أن هذا التطعيم مطلب أساسي لاستيراد وتصدير الحيوانات المنزلية لجميع الدول.
وتناولت الحملة بعض الأمور الواجب مراعاتها عند التعرض لهجمة مباغتة من الكلاب، إضافةً إلى تخصيص مجموعة من المختصين للاستشارات الفنية والطبية، وتوضيح كيفية الدخول على منصة «أنعام»، لغرض استيراد الحيوانات المنزلية.
وأشار المدرب عبدالله الضاعن إلى ضرورة وضع خطة مسبقة في حال الرغبة في اقتناء الكلب، وفق البيئة التي يعيش فيها المربي، ليتم اختيار حجم الكلب بحسب مساحة مكان السكن؛ لسهولة التعامل معه، والسيطرة عليه.
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