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شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يعثر على جماجم وهياكل عظمية في الليث والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):عثر مواطن على جماجم وهياكل عظمية مكشوفة في العراء بإحدى المقابر التاريخية بمحافظة الليث.
وأوضح المواطن، ردة بن محمد، وفقا لـ"سبق، أن شدة الرياح وعوامل التعرية جعلت رفات الأموات في 6 مقابر ظاهرة فوق الأرض.
وأضاف المواطن أن المقابر المكشوفة تسمى "مقبرة بن هلال"، مطالباً الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيالها، وإعادة دفن رفات الموتى.
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