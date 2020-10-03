شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يعثر على جماجم وهياكل عظمية في الليث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

عثر مواطن على جماجم وهياكل عظمية مكشوفة في العراء بإحدى المقابر التاريخية بمحافظة الليث.

وأوضح المواطن، ردة بن محمد، وفقا لـ"سبق، أن شدة الرياح وعوامل التعرية جعلت رفات الأموات في 6 مقابر ظاهرة فوق الأرض.

وأضاف المواطن أن المقابر المكشوفة تسمى "مقبرة بن هلال"، مطالباً الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيالها، وإعادة دفن رفات الموتى.