شكرا لمتابعة خبر عن أطباء الأسنان القدامى يطالبون الصحة بإنهاء معاناتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب أطباء وطبيبات الأسنان القدامى وزارة الصحة، بتوفير وظائف لهم، مؤكدين انهم تخرجوا وحققوا كافة المتطلبات ولم يتم توظيفهم، بسبب وجود كليات تُخرج طلابها بمعدلات فلكية والقبول فقط بالمعدل 80٪ ولا اعتبار للأقدمية، على حد قولهم.

ودشن أطباء الأسنان القدامى هاشتاج بعنوان #اقدميهالاسنانياوزارةالصحة، مطالبين الجهات المعنية بتعويض القدامى بنقاط أعلى وتوظيفهم.

وقال مغرد: "إلى أصحاب القرار الأفاضل أنصاف طبيبات وأطباء الأسنان القدماء برفع نقاط الاقدمية ننتظر سنينا طويله تعدت ال٥ سنوات توظيف الأقدم فالاقدم تكدسنا و ضاعت أعمارنا"

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‏‎وأضاف مغرد: " سنوات تمر علينا ونحن أطباء اسنان معطلون عن العمل بسبب ظلم الأقدمية تخرجنا وحققنا كافة المتطلبات ولكن لا وظائف لنا بسبب أن هناك كليات تُخرج طلابها بمعدلات فلكية والقبول فقط بالمعدل 80٪ ولا اعتبار للأقدمية

وقال حساب "طبيب أسنان" : "‏نريد العدل والانصراف، وتعويض القدامى بنقاط اقدميه أعلى بسبب الخطا الحاصل بالإعلان الماضي.

وناشد أطباء الأسنان وزارة الصحة، برفع نقاط الأقدمية30% بنظام مفاضلة التشغيل الذاتي وتوظيفهم، مشيرين إلى انهم ينتظرون التوظيف منذ 6 سنوات.