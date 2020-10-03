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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قدم الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الوصايا السبع للوقاية من الجلطات.
وأكد النمر أنه يجب أن يكون الوزن مناسب لطولك، والكلسترول الضار اقل من ١٣٠ ملغ/دسل للشخص السليم.
كما يجب أن يكون أغلب قراءات ضغطك اقل من ١٣٠ على ٨٠، وأن يكون السكر قبل الافطار اقل من ١٠٠ ملغ/دسل.
كما أشار إلى أنه تم إثبات أن جلطة الدماغ الحادة أو العابرة TIA أو نوبة التشنج من الممكن أن تسبب جلطةً حادة وضعفاً في عضلة القلب.
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