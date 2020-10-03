أخبار السعودية اليوم.. إعلان موعد الصلاة في الروضة الشريفة.. و«المرور السري» ينتشر على الطرق لرصد المخالفات عبر «سناب الداخلية»

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة، الموافق 2 أكتوبر 2020م، منها: «شؤون المسجد النبوي» تحدد موعد الصلاة في الروضة الشريفة، و«المرور السري» ينتشر على الطرق لرصد المخالفات عبر «سناب الداخلية»، وبنك التنمية الاجتماعية يحذر من الإعلانات المضللة للحصول على تمويل خارج لوائحه.

«شؤون المسجد النبوي» تحدد موعد الصلاة في الروضة الشريفة

حددت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الجمعة، موعد انطلاق المرحلة الأولى للصلاة في الروضة الشريفة والتشرف بالسلام على النبي ﷺ.

«الأمن العامّ» يدشن نظام «المواعيد الإلكتروني».. تعرف على الخدمات المتاحة

دشّن مدير الأمن العامّ الفريق أول خالد بن قرار الحربي، اليوم الجمعة، النظام الإلكترونيّ لحجز مواعيد مراجعة إدارات وشعب الأدلة الجنائية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" في مناطق المملكة كافة.

هل يمكن استرداد 10% من ضريبة القيمة المضافة على العقارات المبيعة؟.. الزكاة والدخل توضح

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل مدى إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة على العقارات المبيعة الأسبوع الماضي، بعد الأمر الملكي الكريم الصادر بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، واستبدال ضريبة التصرفات العقارية مكانَها بنسبة 5% من إجمالي قيمة العقار وقت البيع.

5 لاعبين من النصر في التشكيل المثالي لربع نهائي دوري أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن التشكيل المثالي لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

بالصور.. القبض على مواطن أثناء ترويجه 10 آلاف قرص "إمفيتامين" في مكة

أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على مواطن بمنطقة مكة المكرمة بعد قيامه بترويج (10.000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة.

بالفيديو.. «المرور السري» ينتشر على الطرق لرصد المخالفات عبر «سناب الداخلية»

نفّذ "المرور السري" في الرياض حملة ميدانية على الطرق رصد خلالها مجموعة من المخالفات.

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مصادرة أكثر من ٣ أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقصيم

صادرت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية، اليوم الجمعة، ما يقارب ٣ أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومواد النظافة التالفة من سوق "المقاصيص" بمدينة بريدة.

بنك التنمية الاجتماعية يحذر من الإعلانات المضللة للحصول على تمويل خارج لوائحه

حذر بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي يتم تداولها من أشخاص عبر الإنترنت عن إمكانية التقديم للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية بمقابل مالي خارج لوائح البنك.

حزم من الخدمات أعدتها «رئاسة الحرمين» لخدمة ضيوف الرحمن.. تعرف عليها

أعدَّت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حزمًا من الخدمات التوجيهية والإرشادية للزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام؛ وذلك من خلال عدد من الإدارات المتنوعة التي تخدم أرجاء المسجد الحرام وساحاته، تزامنًا مع العودة التدريجية للزوار والمعتمرين.

تأثر سكان المدن بـ "كورونا" أكثر من غيرهم.. الأسباب كشفتها قمة " "U20"

تواصلت لليوم الثاني اجتماعات القمة الافتراضية لعمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري "U20" التي انطلقت عبر جلسة افتتاحية تحدث خلالها رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، والمدير التنفيذي لـ"برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" ميمونة شريف.

«الصحة» تعلن خريطة الإصابات الجديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ حيث تصدَّرت جدة قائمة المدن السعودية من حيث الإصابات الجديدة، مسجلةً 40 حالة إصابة، تلتها المدينة المنورة بـ37 حالة، ثم حائل 31 حالة، والرياض 28 حالة.

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