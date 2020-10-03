بالصور .. الأمير محمد بن ناصر يتفقد سد وادي جازان ويلتقي مشايخ وأهالي محافظة أبوعريش

قام الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم الجمعة، بزيارة إلى محافظة أبو عريش، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة لمتابعة الخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وزار أمير جازان فور وصوله، سد وادي جازان وشاهد عرضًا مرئيًّا عن آلية وعمل السدود بالمنطقة، كما استمع الى شرح مفصل من مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان م. محمد بن علي آل عطيف، عن ابرز الفرص الاستثمارية وسبل تعزيزها لجذب المستثمرين وتفعيل الجوانب الزراعية والسياحية والاستفادة من مقومات السدود ومميزاتها بما يعود بالنفع على المنطقة.

Advertisements

كما التقى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بمحافظ ابوعريش محمد بن هادي الشمراني وعدد من مشايخ وعرائف قبائل المحافظة واستمع سموه لشرح عن الخدمات والمشاريع الجاري تنفيذها وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضها.

كما استمع أمير منطقة جازان خلال لقاءه بالمشايخ الى مطالبهم واحتياجاتهم وتوفير مختلف الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها ووجه بمتابعتها والرفع بها لإنجازها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين .

ونوه في ختام زيارته بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية والتي جاءت بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- حضر الزيارة التفقدية وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.