ينظم استقبال المواطنين على مستوى المناطق حسب طاقة الأدلة الجنائية..
دشّن مدير الأمن العامّ الفريق أول خالد بن قرار الحربي، اليوم الجمعة، النظام الإلكترونيّ لحجز مواعيد مراجعة إدارات وشعب الأدلة الجنائية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" في مناطق المملكة كافة.
ويهدف النظام إلى تنظيم استقبال المستفيدين حسب الطاقة الاستيعابية لإدارات وشعب الأدلة الجنائية في مختلف المناطق، بما يضمن تقديم الخدمة بشكل احترافي وسلس، وفق أعلى معايير الجودة، ويضمن تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.
ويتيح نظام "المواعيد الإلكتروني" للمستفيد، إمكانية تحديد تاريخ ووقت ومكان الزيارة المناسب له، لإنهاء إجراءات إصدار الصحيفة الجنائية.
اقرأ أيضًا:
الأمن العام وهيئة الجمارك يكافحان الجريمة بتوقيع اتفاقية تعاون
كانت هذه تفاصيل خبر «الأمن العامّ» يدشن نظام «المواعيد الإلكتروني».. تعرف على الخدمات المتاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.