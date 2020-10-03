«الأمن العامّ» يدشن نظام «المواعيد الإلكتروني».. تعرف على الخدمات المتاحة

دشّن مدير الأمن العامّ الفريق أول خالد بن قرار الحربي، اليوم الجمعة، النظام الإلكترونيّ لحجز مواعيد مراجعة إدارات وشعب الأدلة الجنائية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" في مناطق المملكة كافة.

ويهدف النظام إلى تنظيم استقبال المستفيدين حسب الطاقة الاستيعابية لإدارات وشعب الأدلة الجنائية في مختلف المناطق، بما يضمن تقديم الخدمة بشكل احترافي وسلس، وفق أعلى معايير الجودة، ويضمن تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

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ويتيح نظام "المواعيد الإلكتروني" للمستفيد، إمكانية تحديد تاريخ ووقت ومكان الزيارة المناسب له، لإنهاء إجراءات إصدار الصحيفة الجنائية.

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