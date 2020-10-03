استرداد جميع المسروقات واتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم..
صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، اليوم الجمعة، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة مواطِنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المركبات التي يترجل أصحابها وهي في وضع التشغيل.
ولفت الكريديس، إلى أنه نتج عن إحدى هذه الجرائم، تعرض مواطن للدهس خلال محاولته منعهم من سرقة مركبته، مؤكدًا أنه "تم استرداد جميع المركبات المسروقة، وجرى إيقاف الجناة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 مواطنين سرقوا مركبات أثناء ترجل أصحابها وهي في وضعية التشغيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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