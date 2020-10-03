القبض على 3 مواطنين سرقوا مركبات أثناء ترجل أصحابها وهي في وضعية التشغيل

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، اليوم الجمعة، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة مواطِنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المركبات التي يترجل أصحابها وهي في وضع التشغيل.

ولفت الكريديس، إلى أنه نتج عن إحدى هذه الجرائم، تعرض مواطن للدهس خلال محاولته منعهم من سرقة مركبته، مؤكدًا أنه "تم استرداد جميع المركبات المسروقة، وجرى إيقاف الجناة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة".