«شؤون المسجد النبوي» تحدد موعد الصلاة في الروضة الشريفة

عن طريق «تطبيق اعتمرنا»..
حددت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الجمعة، موعد انطلاق المرحلة الأولى للصلاة في الروضة الشريفة والتشرف بالسلام على النبي ﷺ.
وحسب الحساب الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة، فستكون المرحلة الأولى للصلاة في الروضة الشريفة، بعد أسبوعين لتبدأ من الأحد غُرة ربيع الأول المُقبل.
وأوضحت وكالة شئون المسجد النبوي، أن الصلاة ستكون عن طريق تطبيق "اعتمرنا"، بنسبة تصل إلى ٧٥٪ من إجمالي الطاقة التشغيلية، ووفقاً للإجراءات الاحترازية.
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