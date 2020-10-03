بالصور.. القبض على مواطن أثناء ترويجه 10 آلاف قرص "إمفيتامين" في مكة

أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على مواطن بمنطقة مكة المكرمة بعد قيامه بترويج (10.000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة.

صرّح بذلك المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي.

وقال النجيدي: إن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات أسفرت عن القبض على مواطن بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد قيامه بترويج (10.000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة.

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وأكد النجيدي، أنه تم إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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