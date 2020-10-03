بالفيديو.. «المرور السري» ينتشر على الطرق لرصد المخالفات عبر «سناب الداخلية»

نفّذ "المرور السري" في الرياض حملة ميدانية على الطرق رصد خلالها مجموعة من المخالفات.

وقد رافق "سناب الداخلية" المرور السري بالحملة خلال متابعة حالة السير على الطرق ورصد بعض المخالفات، والتي من بينها قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، إلى جانب المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة ووضع ملصقات على السيارة.

كما تم تحرير مخالفات ضد مركبات تجاوز سائقوها السرعات المقررة، أو خالفوا تنظيمات السير على الطرق، أو لم يلتزموا بحدود المسارات.

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فيديو 🔴

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المرور السري في مدينة الرياض يُنفذ حملة ميدانية على الطرق رصد خلالها مجموعة من المخالفات.

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. pic.twitter.com/wHjoyn7C5U — خبر عاجل (@AJELNEWS24) October 2, 2020

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