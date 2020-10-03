عاجل-القبض على 3 متورطين في جرائم سرقة مركبات وحادثة دهس

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 3 مواطِنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المركبات التي يترجل أصحابها وهي في وضع التشغيل، ونتج عن إحداها تعرض مواطن للدهس خلال محاولته منعهم من سرقة مركبته، وقد تم استرداد جميع المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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