السعودية اليوم / البيت الأبيض: نقل الرئيس الأمريكي إلى مستشفى عسكري احترازياً



واشنطن 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واس

أعلن البيت الأبيض أنه تم نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستشفى والتر ريد العسكري حيث سيعمل من هناك خلال الأيام القليلة المقبلة، في إجراء احترازي بعد إصابته بفيروس

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كيه لي ماكيناني في بيان اليوم: "لدينا الكثير من الحذر وبناء على توصية من طبيبه وخبرائه الطبيين سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في والتر ريد خلال الأيام القليلة المقبلة ".

وأكدت ماكيناني أن ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة ويعمل طوال اليوم.

// انتهى //

01:14ت م

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واشنطن 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واسأعلن البيت الأبيض أنه تم نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستشفى والتر ريد العسكري حيث سيعمل من هناك خلال الأيام القليلة المقبلة، في إجراء احترازي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كيه لي ماكيناني في بيان اليوم: "لدينا الكثير من الحذر وبناء على توصية من طبيبه وخبرائه الطبيين سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في والتر ريد خلال الأيام القليلة المقبلة ".وأكدت ماكيناني أن ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة ويعمل طوال اليوم.// انتهى //01:14ت م0174

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