

الكويت 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واس

تلقى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رسالة تعزية من رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي في وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله - .

وتمنى الرئيس الغيني في رسالته، لسمو أمير دولة الكويت وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

// انتهى //

00:35ت م

0160





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير دولة الكويت يتلقى رسالة تعزية من رئيس غينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.