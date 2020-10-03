السعودية اليوم / ليبيا تسجّل 509 إصابات جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا



طرابلس 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت ليبيا 509 إصابات جديدة و11 حالة وفاة بفيروس

وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أنه بهذه الإحصائية الجديدة يكون إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا 35717 إصابةً، منها 14813 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين نحو 20334 حالةً، وتوفي جراء الإصابة بالفيروس 570 منذ بداية ظهور الوباء في البلاد.

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طرابلس 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واسسجّلت ليبيا 509 إصابات جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أنه بهذه الإحصائية الجديدة يكون إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا 35717 إصابةً، منها 14813 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين نحو 20334 حالةً، وتوفي جراء الإصابة بالفيروس 570 منذ بداية ظهور الوباء في البلاد.// انتهى //00:04ت م0159

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