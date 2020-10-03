السعودية اليوم / أمير دولة الكويت يتلقى رسالة تعزية من رئيس وزراء باكستان



الكويت 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واس

تلقى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، رسالة تعزية من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أعرب فيها عن بالغ تعازيه لسموه وللشعب الكويتي في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني في رسالته، بإسهامات سموه - رحمه الله - في الشؤون الإنسانية وبتعزيز الأمن والسلام، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

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