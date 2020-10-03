السعودية اليوم / حالات الإصابة بكوفيد-19 في القارة الأفريقية تقترب من 1,490,000 مليون



أديس أبابا 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنَّ إجمالي عدد حالات الإصابة الإيجابية بمرض فيروس

وقال المركز في بيان اليوم: إنّ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض في أفريقيا وصل إلى 36372.

وأشار إلى أن إجمالي حالات الشفاء من المرض في القارة وصل إلى 1230648 .

// انتهى //

23:47ت م

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أديس أبابا 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنَّ إجمالي عدد حالات الإصابة الإيجابية بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في أفريقيا وصل إلى 1488488.وقال المركز في بيان اليوم: إنّ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض في أفريقيا وصل إلى 36372.وأشار إلى أن إجمالي حالات الشفاء من المرض في القارة وصل إلى 1230648 .// انتهى //23:47ت م0153

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