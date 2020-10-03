السعودية اليوم / هولندا تسجّل 3831 إصابة جديدة بكورونا المستجد



أمستردام 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت هولندا 3831 إصابة جديدة بفيروس

وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان أنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 127922 حالةً.

وأضاف أنه سجّل تسع حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6428 وفاة.

// انتهى //

23:47ت م

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أمستردام 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واسسجّلت هولندا 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان أنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 127922 حالةً.وأضاف أنه سجّل تسع حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6428 وفاة.// انتهى //23:47ت م0152

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