السعودية اليوم / المجلس البلدي بمركز القفل يعقد اجتماعه الـ80



صامطة 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واس

عقد المجلس البلدي بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة جلسته الـ 80، بحضور رئيس البلدية المهندس مشاري بن حسن الحاذق وأعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس البلدي بالمركز.

وأوضح نائب رئيس المجلس عطية عواجي، أن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها إمكانية ربط جنوب قرية شعب دهمي بقرية الدعيمة وطريق أم التراب بدائري السودي، والتقارير الخاصة بالمشروعات، بالإضافة إلى استعراض منجزات واحتياجات المجلس للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسبل تأهيل قرى المركز في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام.

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23:10ت م

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