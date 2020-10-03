رايتس رادار الدولية تطالب بالتحقيق في مقتل أسير بسجون الحوثي

السبت 3 أكتوبر 2020

طالبت منظمة حقوقية دولية، أمس الجمعة، بالتحقيق في وفاة الأسير لدى مليشيا الحوثي الانقلابية المقدم عادل كعوات.



وقالت منظمة رايتس رادار الدولية في تغريدة لها على منصة تويتر، انها تطالب بالتحقيق في وفاة الاسير كعوات الذي كانت أسرته تستعد لاستقباله ضمن صفقة التبادل المزمع تنفيذها منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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وقبل ايام طالبت المنظمة في بيان لها، بالتحقيق العادل والشفاف في قضايا الموت تحت التعذيب لإنصاف الضحايا وضمان عدم افلات المرتكبين لهذه الانتهاكات من العقاب. ‏‎

وفي سياق متصل، عبرت المنظمة في تغريدة أخرى بتويتر. قبل يومين، عن استنكارها تجاهل اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة والحوثيين في ‎اليمن لقضية الصحافيين المعتقلين لدى مليشيا الحوثي.

وأكدت ان إطلاق سراح الصحفيين يعد مطلبا أصيلا لتحييد منتسبي الإعلام تداعيات الصراع المسلح. وكان المبعوث الاممي قد اعلن قبل ايام عن اتفاق الحكومة والحوثيين في سويسرا على تنفيذ المرحلة الاولى من اتفاق تبادل الاسرى الموقع ضمن اتفاق استوكهولم اواخر العام 2018.