حصاد مفجع لمليشيات الحوثي في سبتمبر.. أكثر من 1000 قتيل بينهم 215 قياديا

السبت 3 أكتوبر 2020

تلقت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال سبتمبر الماضي، هزائم ساحقة في المعارك بأطراف محافظة مأرب، وجبهات محافظتي الجوف، والبيضاء، وجبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء، وجبهات محافظة الضالع.



وأورد موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" إحصاءات لخسائر المليشيا في تلك الجبهات، حيث خسرت أكثر من 1000 قتيل بينهم عشرات القيادات الميدانية، وشيعت فقط خلال الفترة ذاتها قرابة 700 عنصر بينهم (215) من قياداتها الميدانية المنتحلة رتبا عسكرية كبيرة التي لقيت مصرعها.

وأوضح التقرير أن 13 محافظة يمنية واقعة تحت سيطرة المليشيا، شهدت خلال الشهر الماضي العشرات من عمليات التشييع التي نفذها الحوثيون لعناصرهم القتلى والذين لقوا مصرعهم في مواجهات مع القوات الحكومية والقبائل ، وكذا جراء ضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأوضح التقرير أن صنعاء المحافظة وأمانة العاصمة، حظيتا بأكبر عدد من خسائر المليشيا الحوثية البشرية، تشير عمليات التشييع التي شهدتها إلى أنها شهدت تشييع ما لا يقل عن 285 عنصراً من قتلى المليشيا الحوثية بينهم 119 قيادياً رفيعاً.

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وجاءت محافظة صعدة في المرتبة الثانية بـ80 قتيلاً، بينهم 18 قيادياً، فيما جاءت في المرتبة الثالثة محافظة ذمار بـ69 قتيلاً بينهم 11 قيادياً، فيما محافظة حجة احتلت المرتبة الرابعة وبلغ عدد القتلى فيها 70 قتيلاً بينهم 21 قيادياً، ثم محافظة عمران في المرتبة الخامسة بـ54 قتيلاً بينهم 15 قيادياً.

وسادسا جاءت محافظة إب، والتي نالت نصيبها بـ48 قتيلاً بينهم 4 قيادات، في حين جاءت محافظة المحويت في المرتبة السابعة بـ42 قتيلاً بينها 14 قيادياً برتب عسكرية مختلفة، والمرتبة الثامنة كانت لمحافظة البيضاء بـ33 قتيلاً بينهم 4 قيادات. بحسب التقرير.

وذكر التقرير أن محافظة الحديدة حلت في المرتبة التاسعة بـ22 قتيلاً، فيما عاشرا جاءت محافظة تعز ب 14 قتيلا وفي الـ11 محافظة ريمة بعدد 6 قتلى، وفي المرتبة الـ12 محافظة الضالع بعدد 25 قتيلاً، وأخيرا كانت محافظة الجوف بأكثر من 50 قتيل، بينهم 9 قيادات ميدانية.

وبيّن التقرير أن المعارك كلفت المليشيا على المستوى القيادي ، ما لا يقل عن (215) قيادياً ينتحلون رتبا عسكرية، من بينهم (3) قيادات ينتحلون رتبة لواء، فيما بينهم ما لا يقل عن (20) قيادياً ينتحلون رتبة عميد، و(28) قيادياً ينتحلون رتبة عقيد، وما لا يقل عن (32) ينتحلون رتبة مقدم، و(27) آخرين ينتحلون رتبة رائد، فيما الـ(115) البقية ينتحلون رتب نقيب، وملازم، ومساعد.