اخبار السعوديه

الملك وولي العهد يبعثان برقيتين للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته

0 نشر
Almowaten.net 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم الملك وولي العهد يبعثان برقيتين للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-03

الملك وولي العهد يبعثان برقيتين للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته

إثر إصابته بفيروس المستجد.

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر نبأ إصابته والسيدة حرمه بفيروس كورونا المستجد.
وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه ” .

Advertisements

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر نبأ إصابته والسيدة حرمه بفيروس كورونا المستجد.

وقال سمو ولي العهد : ” بلغني نبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، متمنياً الشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية ” .


شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك وولي العهد يبعثان برقيتين للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا