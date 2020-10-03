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عثر مواطن من سكان قرية المجيرمة (80 كلم شمال محافظة الليث)، على 6 قبور مكشوفة، تسببت الرياح في تعريتها، حتى ظهرت رفات الأموات على الأرض.
وقال المواطن ردة بن محمد الثعلبي، إن "تلك المقبرة قديمة وتسمى مقبرة بن هلال، وتعتبر مقبرة أثرية وتاريخية، وقد تسببت عوامل التعرية في خروج رفات الأموات للعراء، حتى أصبحت العظام والجماجم ظاهرة فوق الأرض، وأمام أعين المارة، وعرضة للدهس من قِبل الحيوانات".
وطالب "الثعلبي" الجهات المعنية بالوقوف على تلك المقبرة، وإعادة دفن تلك القبور، وتسوير المقبرة.الليث
بسبب الرياح.. قبور مكشوفة بمقبرة "بن هلال" بالمجيرمة شمال الليثعوض الفهمي الخليج 365 2020-10-02
عثر مواطن من سكان قرية المجيرمة (80 كلم شمال محافظة الليث)، على 6 قبور مكشوفة، تسببت الرياح في تعريتها، حتى ظهرت رفات الأموات على الأرض.
وقال المواطن ردة بن محمد الثعلبي، إن "تلك المقبرة قديمة وتسمى مقبرة بن هلال، وتعتبر مقبرة أثرية وتاريخية، وقد تسببت عوامل التعرية في خروج رفات الأموات للعراء، حتى أصبحت العظام والجماجم ظاهرة فوق الأرض، وأمام أعين المارة، وعرضة للدهس من قِبل الحيوانات".
وطالب "الثعلبي" الجهات المعنية بالوقوف على تلك المقبرة، وإعادة دفن تلك القبور، وتسوير المقبرة.
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
10:36 PM
ظهرت عظام وجماجم فوق الأرض
عثر مواطن من سكان قرية المجيرمة (80 كلم شمال محافظة الليث)، على 6 قبور مكشوفة، تسببت الرياح في تعريتها، حتى ظهرت رفات الأموات على الأرض.
وقال المواطن ردة بن محمد الثعلبي، إن "تلك المقبرة قديمة وتسمى مقبرة بن هلال، وتعتبر مقبرة أثرية وتاريخية، وقد تسببت عوامل التعرية في خروج رفات الأموات للعراء، حتى أصبحت العظام والجماجم ظاهرة فوق الأرض، وأمام أعين المارة، وعرضة للدهس من قِبل الحيوانات".
وطالب "الثعلبي" الجهات المعنية بالوقوف على تلك المقبرة، وإعادة دفن تلك القبور، وتسوير المقبرة.
، بسبب الرياح.. قبور مكشوفة بمقبرة "بن هلال" بالمجيرمة شمال الليث ،
المصدر : الخليج 365
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