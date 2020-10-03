، انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي غدًا في الرياض ،

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ينطلق غدًا السبت مزاد نادي الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، وذلك على مدار 43 يومًا في أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى 15 من شهر نوفمبر المقبل، وسط تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان سلامة القائمين على تنفيذ المزاد والمشاركين والزوار.
وحدَّد نادي الصقور السعودي الفترة المسائية لإقامة المزاد الأول من نوعه، وذلك من الساعة الثامنة مساء، داعيًا الصقارين والمهتمين بالصقور إلى متابعة حسابات النادي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة المواعيد والشروط الواجب توافرها للمشاركة في المزاد.
وأعلن النادي إقامة المزاد غدًا على أول وثاني صقر تم تسجيلهما من الرياض، وهما من نوع الشاهين.
ويأتي مزاد نادي الصقور السعودي في إطار دعم المهتمين بالصقور، من خلال توفير منصة رسمية لبيع الصقور بشكل نظامي عبر توثيق الصقر رسميًّا، ومنح صاحبه شهادة تصدير للسفر في حال رغب بذلك.
وأكمل نادي الصقور السعودي استعداداته لانطلاق المزاد، من خلال تجهيز صالة مخصصة، أُقيمت على مساحة 2000 متر مربع في أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بملهم.نادي الصقور السعودي
انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي غدًا في الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-02
ينطلق غدًا السبت مزاد نادي الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، وذلك على مدار 43 يومًا في أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى 15 من شهر نوفمبر المقبل، وسط تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان سلامة القائمين على تنفيذ المزاد والمشاركين والزوار.
وحدَّد نادي الصقور السعودي الفترة المسائية لإقامة المزاد الأول من نوعه، وذلك من الساعة الثامنة مساء، داعيًا الصقارين والمهتمين بالصقور إلى متابعة حسابات النادي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة المواعيد والشروط الواجب توافرها للمشاركة في المزاد.
وأعلن النادي إقامة المزاد غدًا على أول وثاني صقر تم تسجيلهما من الرياض، وهما من نوع الشاهين.
ويأتي مزاد نادي الصقور السعودي في إطار دعم المهتمين بالصقور، من خلال توفير منصة رسمية لبيع الصقور بشكل نظامي عبر توثيق الصقر رسميًّا، ومنح صاحبه شهادة تصدير للسفر في حال رغب بذلك.
وأكمل نادي الصقور السعودي استعداداته لانطلاق المزاد، من خلال تجهيز صالة مخصصة، أُقيمت على مساحة 2000 متر مربع في أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بملهم.
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
11:07 PM
على مدار 43 يومًا.. في أرض مهرجان الملك عبدالعزيز
ينطلق غدًا السبت مزاد نادي الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، وذلك على مدار 43 يومًا في أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى 15 من شهر نوفمبر المقبل، وسط تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان سلامة القائمين على تنفيذ المزاد والمشاركين والزوار.
وحدَّد نادي الصقور السعودي الفترة المسائية لإقامة المزاد الأول من نوعه، وذلك من الساعة الثامنة مساء، داعيًا الصقارين والمهتمين بالصقور إلى متابعة حسابات النادي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة المواعيد والشروط الواجب توافرها للمشاركة في المزاد.
وأعلن النادي إقامة المزاد غدًا على أول وثاني صقر تم تسجيلهما من الرياض، وهما من نوع الشاهين.
ويأتي مزاد نادي الصقور السعودي في إطار دعم المهتمين بالصقور، من خلال توفير منصة رسمية لبيع الصقور بشكل نظامي عبر توثيق الصقر رسميًّا، ومنح صاحبه شهادة تصدير للسفر في حال رغب بذلك.
وأكمل نادي الصقور السعودي استعداداته لانطلاق المزاد، من خلال تجهيز صالة مخصصة، أُقيمت على مساحة 2000 متر مربع في أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بملهم.
، انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي غدًا في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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