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ضبط عصابة سرقة المركبات في الرياض

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ألقت شرطة الرياض، القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم سرقة المركبات وهي في وضع التشغيل.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على ثلاثة مواطِنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المركبات التي يترجل أصحابها وهي في وضع التشغيل، ونتج عن إحداها تعرض مواطن للدهس خلال محاولته منعهم من سرقة مركبته، وتم استرداد جميع المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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