شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تونس يلتقي سفير المملكة ويبحثان العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

التقى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله سفيراً للمملكة لدى تونس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسٌبل دعمها وتنويعها لتشمل مختلف المجالات، كما تناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب المشيشي بالمناسبة عن شكره وتقديره للسفير العلي على الجهود التي بذلها طيلة فترة عمله التي أسهمت في دعم وتعزيز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، متمنياً له التوفيق والسداد.