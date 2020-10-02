«شؤون ‎المسجد النبوي» تكشف موعد الصلاة في الروضة الشريفة 

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‏أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعد أسبوعين بداية من يوم الأحد الموافق ١ / ٣ / ١٤٤٢هـ عن طريق تطبيق اعتمرنا بما نسبته ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية.

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