تدشين نظام المواعيد الإلكتروني لمراجعة إدارات وشعب الأدلة الجنائية

2020-10-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن مدير الأمن العام، الفريق أول خالد بن قرار الحربي، نظام المواعيد الإلكتروني لحجز مواعيد مراجعة إدارات وشعب الأدلة الجنائية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر في مناطق المملكة كافة.

ويهدف النظام إلى تنظيم استقبال المستفيدين حسب الطاقة الاستيعابية لإدارات وشعب الأدلة الجنائية في مختلف المناطق، مما يضمن تقديم الخدمة بشكل احترافي وسلس، وفق أعلى معايير الجودة، ويضمن تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

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ويتيح نظام المواعيد الإلكتروني للمستفيد، إمكانية تحديد تاريخ ووقت ومكان الزيارة المناسب له، لإنهاء إجراءات إصدار الصحيفة الجنائية.

يذكر أن منصة أبشر، هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات.

وتربط منصة أبشر بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًّا، ويخدم التطبيق 11 مليون مشترك، ويقدم 160 خدمة إلكترونية، ويقدم الخدمات مجانًا على مدار 24 ساعة.





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